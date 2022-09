Test Arlo Ultra 2 XL: une caméra de surveillance qui permet de lire les plaques d'immatriculation et avec une autonomie inédite 

Seule (grosse) ombre au tableau: un prix assez prohibitif, auquel il faut idéalement ajouter un abonnement mensuel…

Dans le petit monde des caméras de surveillance, un nom revient souvent: Arlo. Pionnière, l'entreprise américaine est liée avec Verisure, leader de la télésurveillance avec abonnement. Depuis de nombreuses années, Arlo développe et améliore une gamme de caméras au look arrondi blanc et noir très reconnaissable (et qui n'a pas vraiment changé).

Mais qu'est-ce qui change alors, d'année en année ? L'ajout de certains détails, qui n'en sont pas vraiment ; comme la capacité à se connecter à internet de toutes les manières (directement via le routeur Wi-Fi de votre maison, via un hub faisant office de passerelle, via la 4G), l'ajout d'une puissante lampe ou le développement d'une gamme de sonnettes connectées.

Après une nouvelle caméra équipée de 4G en 2022, voici celle qui double son autonomie, tout en doublant la résolution de l'image. Il s'agit du kit Arlo Ultra 2 XL. Et si le prix est un peu effrayant (739€ pour le hub et deux caméras…), c'est sans conteste la meilleure caméra de surveillance extérieure que j'ai pu essayer. Voici pourquoi.

1 an d'autonomie: un record ?

Si Arlo est souvent copié, rares sont les concurrents qui maîtrisent à ce point la gestion de l'autonomie de la caméra. Car oui, c'est assez pénible de décrocher une caméra installée sous une corniche de toit ou en haut d'un grand mur, afin de charger la batterie durant quelques heures, puis de la refixer. Alors quand Arlo tient ses promesses avec environ 6 mois d'autonomie en utilisation normale, on a de quoi être content.

Mais l'Américain peut mieux faire, en insérant tout simplement… une batterie deux fois plus grande. C'est ce qu'il fait avec ce kit contenant la mention XL, qui permet de ne plus se soucier de sa caméra pendant quasiment 1 an. Je n'ai pas vraiment pu vérifier mais après 1 mois d'utilisation, la batterie était à 90%, ce qui donnerait environ 10 mois d'autonomie selon mes propres mesures. C'est du jamais vu, selon mon expérience, mais il existe des centaines de références, connues et inconnues en Europe, donc je n'oserais pas parler de record…

Des images (beaucoup) plus nettes

L'autre promesse d'Arlo dans ce kit, et j'évoque cette fois la mention Ultra, c'est la qualité de l'image. Soyons clairs: les images des caméras de surveillance sont rarement claires et précises. Ça dépend bien entendu de la qualité de l'optique utilisée, mais c'est souvent de la bouillie de pixels, principalement car ce sont des objectifs ultra grand angle (120, 140 voire 160°). Même avec les modèles "normaux" d'Arlo, qui capturent des images en 2K (Full HD), ce n'est pas toujours bien net (voir mon test du modèle Pro 4 pour l'utilisation standard d'une caméra Arlo).

Avec sa gamme Ultra, Arlo, tire l'angle de vue jusqu'à 180°, et augmente la définition à la 4K. Un chiffre qui semble bien inutile a priori (on ne diffuse jamais ses clips sur une TV), mais qui a du sens quand on veut zoomer dans l'image. Il m'a été possible, par exemple, même dans le noir et grâce à la LED intégrée, de zoomer et de reconnaître la plaque d'immatriculation de ma voiture (la caméra est pourtant située 8 mètes plus haut, près du toit :

Donc, même si on peut difficilement parler d'une "belle image en 4K", il y a néanmoins une réelle augmentation de la qualité des scènes enregistrées, qui peut permettre une meilleure identification des personnes ou des objets. Et ça peut avoir tout son intérêt si vous avez la visite d'intrus…

Conclusions

S'il n'y avait ce prix très élevé (739€ le kit avec 2 caméras et un hub, 369€ pour une caméra seule), l'Ultra 2 XL d'Arlo serait la caméra la plus recommandée et recommandable du marché. Mais le grand public a rarement autant d'argent à investir dans une caméra de surveillance qui, rappelons-le, nécessite un abonnement de minimum 2,99€ par mois et par caméra ; ou 9,99€/mois pour un nombre illimité de caméras; ou plutôt 14,99€/mois pour un nombre illimité de caméras et l'enregistrement en 4K dans le cloud d'Arlo (durant 60 jours au lieu de 30). L'option 'carte micro SD' (non fournie) à insérer dans le hub Arlo peut éviter de tels abonnements, mais c'est beaucoup moins rapide, souple et pratique à l'usage (et il est difficile d'y accéder en dehors de son réseau domestique).

Hormis ces tarifs assez imposants, le kit Arlo Ultra 2 XL est sans conteste la référence des caméras de surveillance pour le grand public, à installer (très facilement) soi-même (voir mon test du modèle Pro 4 pour l'utilisation standard d'une caméra Arlo).