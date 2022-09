Le gouvernement fédéral veut réduire de 15% la consommation énergétique dans ses bâtiments: voici des exemples des mesures prises

Pour faire face à la crise énergétique, le gouvernement fédéral a décidé de réduire de 15% sa consommation dans les batiments publics. Ça commence dès ce lundi avec différentes mesures. Il y a par exemple l'abaissement de la température dans les bureaux, mais pas seulement.

Dans un bâtiment du service public fédéral des Finances que nous avons visité à Bruxelles, de nombreuses salles sont désormais inoccupées: les pièces sont vides et les lumières sont éteintes. Les travailleurs sont regroupés quelques étages plus bas pour rationaliser l'utilisation de l'électricité et du chauffage.

"J'espère qu'on aura encore autant de place et qu'on ne sera pas trop serré. À part ça, pour l'instant ça ne nous impacte pas beaucoup", confie un fonctionnaire. "Déjà nous faisons deux jours de télétravail, donc l'impact est moindre. On verra si on peut faire plus de télétravail. Et s'il fait trop froid, on s'habillera un peu plus chaudement", ajoute un autre.

Dans le bâtiment, les fonctionnaires ont en moyenne deux jours de télétravail par semaine. "Pendant le covid, le télétravail était à 100% obligatoire. Depuis il est laissé à la libre discussions au niveau des équipes. On peut discuter avec un minimum de deux trois jours en télétravail", indique un travailleur.

Objectif 19 degrés

Depuis quelques jours, la température dans le bâtiment baisse progressivement. L'objectif est d'atteindre 19 degrés. En 2021, 60 millions d'euros ont été dépensés en termes de factures énergétiques sur l'ensemble des 800 immeubles de la Régie des Bâtiments. On s'attend à un doublement, voire un triplement de cette facture énergétique. Les mesures devraient permettre d'économiser 15% d'énergie et 20 millions d'euros, selon le gouvernement.