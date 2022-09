Le hacker flamand Kevin D. a été livré à notre pays par l'Italie

(Belga) Kevin D., un Belge originaire de Malines et âgé d'une vingtaine d'années qui se trouvait dans une cellule italienne depuis octobre 2021 à la demande de la justice américaine, a été remis à notre pays par l'Italie. Un mandat d'arrêt international avait été émis contre l'homme après qu'il eut piraté plusieurs sites web de la compagnie American Airlines.

Arrêté en octobre 2021 à Milan où il s'était rendu pour assister à un match de football, le Malinois est depuis lors au centre d'une bataille juridique entre la Belgique et les Etats-Unis, les deux pays souhaitant le juger. L'Italie devait l'extrader vers les Etats-Unis. Toutefois, à la suite d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Malines le 25 août, l'Italie a décidé d'extrader l'homme vers la Belgique. Cette extradition a désormais eu lieu: Kevin D. se trouve actuellement dans une cellule belge, a confirmé lundi son avocat à l'agence Belga. Cependant, il ne peut être exclu qu'un juge américain décide que Kevin D. doive répondre des faits aux États-Unis. Ses avocats ont déjà annoncé qu'ils mettront tout en œuvre pour que la justice américaine accepte le verdict belge. Dans le cas contraire, Kevin D. ne pourra peut-être plus jamais quitter la Belgique, car il risquerait d'être arrêté à l'étranger et extradé vers les États-Unis. (Belga)