Le débat public sur le projet City Mall avorté une fois de plus à Verviers

(Belga) La majorité communale verviétoise a de nouveau refusé tout débat public sur le dossier City Mall lundi soir, au grand dam des groupes Ecolo et PTB. La question déposée par ces deux partis et portant sur l'état des dettes du promoteur, qui s'élèvent à 1,3 million d'euros de redevances et qui sont contestées par ce dernier, ainsi que sur le récent dépôt d'une demande de permis a donc été renvoyée à huis clos.

Ce n'est pourtant pas la première fois que l'opposition demande à la majorité verviétoise de se prononcer publiquement sur ce dossier épineux qui traîne depuis des années et d'engager d'éventuelles poursuites judiciaires. Le dossier n'a une fois de plus pas été débattu publiquement. Lors du dernier conseil communal qui s'est déroulé début du mois de septembre, on se souvient qu'un incident avait éclaté pendant la séance à ce sujet, au point que celle-ci avait été interrompue en plein vote alors que les conseillers étaient occupés à débattre d'un point concernant le projet, et ce malgré la proposition de la bourgmestre de la Ville de Verviers, Muriel Targnion, de tenir un conseil spécifique consacré à City Mall. Ce lundi soir, le collège communal a argué qu'il n'était pas légalement possible d'évoquer en séance publique ce dossier qui cite directement une société, ce qui n'a guère plu à Ecolo et au PTB, qui avaient déposé le point à l'ordre du jour. Les deux partis ont alors refusé que le point soit débattu à huis clos, estimant que le débat portait sur la situation financière de la commune et que la population méritait un débat public tant sur ce dossier que sur le nouveau projet pour lequel une demande de permis a été déposée la semaine passée. (Belga)