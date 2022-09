Prévisions météo: des averses encore, mais ce sera un peu moins pire en fin de semaine

De l'air maritime instable d’origine polaire circulera sur nos régions depuis un noyau dépressionnaire sur la mer de Norvège, transitant vers le Danemark, à l’origine d'averses parfois intenses. De mercredi à vendredi, la Belgique restera dans la même masse d'air, toutefois un peu moins instable et un peu plus douce.

Ce mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses en beaucoup d'endroits. Celles-ci seront localement assez soutenues. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu surtout au nord du pays. Il fera plutôt frais avec des maxima de 8 degrés en Ardenne à 13 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, à la côte assez fort, de secteur ouest avec des rafales possibles de 50 km/h.

Ce soir et en première partie de nuit, la nébulosité restera abondante avec des averses. En deuxième partie de nuit, la tendance aux averses diminuera avec la possibilité de quelques éclaircies. Les minima s'échelonneront de 5 degrés en Ardenne à 10 degrés à la côte, sous un vent faible à modéré de sud-ouest à ouest. A la côte, il restera modéré de secteur nord-ouest.

Nouvelles averses mercredi

Demain, la journée débutera avec des nuages bas en Ardenne et des éclaircies assez larges sur les autres régions. Au fil des heures, les nuages deviendront plus menaçants et des averses se développeront depuis la Mer du Nord. Ces averses seront d'abord faibles et isolées, mais elles deviendront plus fréquentes et plus soutenues en fin d'après-midi et en soirée. Les maxima oscilleront entre 9 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés en plaine. Le vent sera d'abord faible à modéré d'ouest à sud-ouest, devenant généralement modéré d'ouest à nord-ouest.

Un peu plus doux en fin de semaine

Jeudi, la nébulosité sera variable avec encore quelques averses isolées. Les maxima atteindront 10 degrés en haute Ardenne et 14 à 15 degrés sur l'ouest et le centre. Le vent deviendra faible et variable.

Vendredi, après la dissipation des éventuels brumes et brouillards matinaux, des éclaircies seront possibles avec un temps plus sec. Ceci, à l'avant d'une perturbation active qui atteindra le littoral durant la nuit. Maxima plus doux de 12 degrés en Hautes Fagnes à 17 degrés dans l'ouest. Vent faible et variable puis de sud-sud-ouest.

Week-end toujours aussi instable

Samedi, le temps sera très nuageux avec des pluies faibles à modérées sur toutes les régions. Les maxima seront de l’ordre de 16 ou 17 degrés dans le centre.

Dimanche, le temps devrait rester perturbé ou instable. Les maxima dans le centre seront proches des valeurs de saison voire légèrement supérieurs avec 18 degrés dans le centre.