"Aucune éolienne Luminus ne fonctionne", observe Carine à Waremme: quelle est la raison?

Alors que nous avons besoin plus que jamais d'électricité, vous nous avez demandé, via le bouton orange Alertez-nous, pourquoi les éoliennes ne tournent pas en continu. La Belgique en compte plus de 1650. Vous allez voir que cela dépend des conditions atmosphériques, mais pas seulement.

Carine et Vincent se posent des questions sur les éoliennes. "On paie l’électricité au plus fort et aucune éolienne Luminus n’est en fonctionnement, ce lundi 26 septembre, à la sortie Waremme !", nous ont-ils écrit via le bouton orange Alertez-nous. "Une quinzaine d’éoliennes à l’arrêt ! On se fout de nous !", ajoutent-ils.

La plupart du temps, les éoliennes fonctionnent à plein régime. En mer ou sur terre, leurs pales s’emballent pour produire une partie de notre électricité. Mais, vous l’avez sans doute déjà remarqué les éoliennes ne tournent pas en continu. Pourquoi ?

La première raison, c’est la vitesse du vent. En dessous de 8 km/h, les éoliennes ne peuvent pas démarrer. C’est le cas également en cas de rafales trop violentes, supérieures à 90 km/h.

"Elles s’arrêtent quand il y a trop de vent, parce que le vent provoque des vibrations dans les pales des éoliennes. On les met en drapeau, dans une position où elles n’ont plus de prises au vent, ce qui les protège", explique Damien Ernst, spécialiste des réseaux électriques à l’Université de Liège.

Elles tournent durant plus de 80 % de leur vie



Malgré le vent, il arrive que ces machines ne fonctionnent pas. Dans ce cas, elles sont généralement en maintenance ou en réparation. Autre raison, la production sur le réseau est trop importante.



"Cela peut avoir lieu par exemple un dimanche vers midi, lorsque les panneaux photovoltaïques produisent à pleine puissance, lorsque la flotte nucléaire produit à pleine puissance et qu’il y a trop d’électricité sur le réseau, donc elles sont mises à l’arrêt", souligne Damien Ernst.



Si parfois vous pensez que les éoliennes sont inactives, détrompez-vous: elles tournent durant plus de 80 % de leur vie. La Belgique en compte aujourd’hui plus de 1.650, installées en majorité en mer du Nord.