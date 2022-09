Nouvelle fusillade du côté d'Anvers: 4 suspects interpellés

La violence que l'on connait actuellement dans notre pays se poursuit. Lundi encore, une fusillade a éclaté dans un quartier résidentiel de Deurne, dans l'entité d'Anvers. 4 suspects ont été interpellés.

Le quartier résidentiel de Deurne, du côté d'Anvers, est sécurisé par la police. Plus tôt dans la journée, un cri et des détonations ont été entendus. La cible ? Une camionnette. "Il était 18h... 18h09 exactement. J'ai entendu du vacarme. Je suis allée voir à la fenêtre. J'ai vu 3 hommes courir par-là. Le quatrième était ici, avec un vêtement blanc. Il a commencé à tirer. J'ai dit à mon mari 'il tire'. Il a tiré 3 fois. Il est parti par-là. Après, on ne l'a plus vu... Le temps que la police arrive, il était parti", raconte une riveraine.

Le quartier est densément peuplé. Pour ses habitants, c'est un choc. "Ça ne se passe pas souvent ici, mais ça se rapproche, on dirait", poursuit la riveraine.

La police a retrouvé des douilles aux abords d'un parc et mis la main sur 4 hommes, suspectés de faire partie d'une bande organisée. "Tout de suite, la police a pris cela très au sérieux. Sur la base des premières constatations, les hommes de la Brigade spéciale d'intervention ont pu les intercepter sur un pont. Les 4 individus ont pu être arrêtés pour être entendus", Kristof Aerts, porte-parole du parquet d'Anvers.

Les 4 hommes sont d'origine bruxelloise. Il s'agirait d'un nouveau règlement de comptes dans le milieu de la drogue.