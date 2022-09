Les fuites sur les gazoducs Nord Stream dues à "des actes délibérés", selon le Danemark

(Belga) Les vastes fuites en cours dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2 près d'une île danoise en mer Baltique sont dues à des "actes délibérés" et pas à un "accident", a affirmé mardi soir la Première ministre danoise.

"L'avis clair des autorités est qu'il s'agit d'actes délibérés. On ne parle pas d'un accident", a déclaré Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse de crise du gouvernement danois, sans toutefois désigner un suspect. Outre la profondeur des eaux, la conclusion de Copenhague se fonde notamment sur le fait que les trous par lesquels s'échappe le gaz sont "trop gros" pour être de cause accidentelle et qu'ils ont été provoqués "par des détonations", a détaillé le ministre de l'Energie Dan Jørgensen. "Il n'y a pas encore d'information nous disant quelque chose sur les responsables", a dit Mme Frederiksen. "Nous n'avons pas plus d'informations que celles que nous donnons ce soir", a affirmé la Première ministre. Copenhague estime que les fuites sur les pipelines, non opérationnels mais remplis de gaz, devraient durer "au moins une semaine" jusqu'à épuisement du méthane qui s'échappe des conduites sous-marines, selon M. Jørgensen. Hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique ont été tous deux touchés par des fuites spectaculaires, mystérieuses et précédées d'explosions sous-marines qui alimentaient les soupçons de sabotage. (Belga)