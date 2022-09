Réouverture des tunnels Cinquantenaire, Loi et Reyers

(Belga) Les tunnels Cinquantenaire, Loi et Reyers ont été rouverts à la circulation peu après 20h00 mardi soir, indique Bruxelles Mobilité. Le tunnel Belliard reste cependant fermé en direction de l'E40. Les quatre tunnels avaient été fermés à partir de 17h45 en raison d'un véhicule en feu dans le tunnel Belliard.

Le véhicule en question avait pénétré dans le tunnel Belliard et s'était enflammé, pour une raison inconnue, peu après 17h30. Les quatre tunnels avaient été fermés à la circulation pour permettre aux pompiers d'intervenir. Le tunnel Belliard avait également été évacué via les sorties de secours et toutes les voitures avaient été dirigées hors des tunnels. Peu après 18h00, le feu avait pu être éteint mais le tunnel Belliard devait encore être ventilé. Des vérifications devaient également être effectuées pour déterminer si le tunnel avait été endommagé.