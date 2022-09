Le typhon Noru touche terre au Vietnam

Le typhon Noru a touché terre au Vietnam mercredi matin, provoquant des coupures de courant dans le centre du pays où des dizaines de milliers d'habitants se sont abrités des vents puissants et des fortes pluies, qui ont tué dix personnes aux Philippines.

"La position du centre du typhon à 04h00 du matin (21h00 GMT mardi) le 28 septembre est entre Danang et Quang Nam", a déclaré le Centre national de prévisions hydrométéorologiques du pays, ajoutant que la vitesse des vents était comprise entre 103 et 117 km/h.

A Danang, la troisième plus grande ville du Vietnam où les habitants avaient interdiction de sortir dans la rue, des immeubles étaient éprouvés par les vents violents, qui ont renversé des arbres et arraché des toitures, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Plus de 300.000 personnes se sont réfugiées dans des abris au Vietnam, les météorologues ayant identifié Noru comme l'une des plus importantes tempêtes à venir frapper le pays d'Asie du Sud-Est.

Noru, alors classé super typhon, a frappé les Philippines cette semaine, faisant dix morts, dont cinq secouristes, selon un nouveau bilan officiel. Huit personnes sont également portées disparues.

Au Vietnam, la force du vent a été plus faible qu'attendu initialement mais les météorologues ont prévu que les fortes pluies se poursuivraient dans la journée, et averti de possibles glissements de terrain et graves inondations.

Près de la moitié des aéroports du Vietnam ont été fermés, tout comme des écoles et bureaux dans plusieurs provinces du centre du pays, dont Danang. Des coupures de courant ont aussi été signalées.

Les autorités ont annoncé mardi soir avoir évacué près de 260.000 personnes de leurs maisons, y compris dans la ville touristique de Hoi An, où la rivière Hoai était à la limite de déborder.

"Le typhon était terrible hier (mardi) soir. Je ne pouvais pas dormir, parce que le vent était si fort et bruyant", a déclaré à l'AFP Nguyen Thi Hien, une habitante.

- la Thaïlande se prépare -

"J'ai entendu le bruit des arbres et des panneaux qui tombaient dehors. J'avais peur. Mais nous étions préparés, donc heureusement, les dommages ne sont pas si élevés", a-t-elle poursuivi.

Mercredi matin, des résidents s'affairaient déjà à débarrasser les rues des morceaux de tôle et de la végétation arrachée qui bloquaient certaines routes et ont endommagé des voitures. Des touristes se baladaient également et profitaient des quelques boutiques déjà ouvertes.

Trois cents maisons de la province côtière de Quang Tri ont vu leur toit arraché mardi soir alors que les vents commençaient à se renforcer.

Le ministère de la Défense a mobilisé environ 40.000 soldats et 200.000 agents de sécurité, équipés de véhicules blindés et de bateaux en préparation d'opérations de sauvetage et de secours, ont indiqué les médias d'Etat.

La section centrale de l'autoroute reliant la capitale Hanoi au nord, avec l'agglomération d'Ho Chi Minh-Ville au sud, a également été fermée.

Après le Vietnam, le typhon Noru est attendu au Laos puis en Thaïlande. Les autorités thaïlandaises prévoient son arrivée jeudi, mais sous la forme dégradée d'une tempête tropicale, moins forte qu'un typhon.

Des fortes pluies sont attendues dans les provinces du Nord, du Nord-Est et du centre du royaume, jusqu'à dimanche, avec des risques d'inondations localement.