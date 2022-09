250.000 ménages attendent toujours le décompte de leur facture d'énergie: les fournisseurs en retard de plusieurs mois

Près de 250.000 familles belges attendent depuis des mois leur décompte final de facture énergétique en raison de problèmes avec les fournisseurs, selon une enquête de la fédération sectorielle Febeg diffusée par Het Laatste Nieuws mercredi. Les retards vont d'un mois à parfois six mois et plus. Le problème concerne tous les fournisseurs et tous les types de contrats.

Le retard s'explique en partie par le logiciel qui régule la communication entre le gestionnaire de réseau et le fournisseur d'énergie. Il a été mis en service il y a environ un an et souffre encore de problèmes d'utilisation. Les fournisseurs font également part d'une pression accrue causée par les prix élevés de l'énergie: les clients posent plus de questions et changent plus souvent de contrat.

Ce long temps d'attente entraîne un stress pour les consommateurs, surtout dans un contexte de hausse des prix. Il s'agit de la première cause de plaintes auprès du service de médiation de l'énergie. "Les gens ne savent pas quoi et quand ils doivent payer. Nous essayons de résoudre ce problème mais nous nous heurtons souvent à un jeu de ping-pong entre le fournisseur et l'opérateur du réseau", explique le médiateur Eric Houtman.