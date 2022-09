Crise de l’énergie: les Plaisirs d’hiver maintenus à Bruxelles... avec des aménagements

Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il a confirmé que les Plaisirs d’hiver seront bien organisés dans la capitale, malgré l’augmentation de coûts de l’énergie.

Les dates des Plaisirs d’hiver ont été fixées. Les festivités de Noël prendront place du 25 novembre au 1er janvier dans la capitale. Pour le bourgmestre, malgré la crise de l’énergie, il était indispensable de les maintenir : "C’est un millier d’emplois, deux millions de visiteurs. Cela remplit nos hôtels, nos cafés, nos restaurants".

Il y aura quand même une réflexion sur les économies d’énergies : "On va évidemment allumer plus tard et fermer plus tôt". Mais, "il ne faut quand même pas rajouter à la crise énergétique, une désespérance morale. Les fêtes de Noël, les familles qui viennent là-bas, c’est très important pour le moral des Belges et donc oui, il y aura des Plaisirs d’hiver".



En ce qui concerne l’éclairage public à Bruxelles, hors Plaisirs d’hiver, les bourgmestres doivent s’accorder ce mercredi. Selon Philippe Close, cela devrait être sur le même principe : "allumer un peu plus tard et éteindre un peu plus tôt, tout en faisant attention à la sécurité, puisque les quartiers doivent aussi être préservés par rapport à ça".