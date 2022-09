Musique: Jeanne Added, l'art du pas de côté

S'autorisant "des morceaux plus immédiats et d'autres plus étranges", Jeanne Added, double lauréate aux Victoires de la musique en 2019, franchit un nouveau cap avec "By your side", album à l'électro-pop plus organique.

"Paradoxalement, il y a plus de simplicité, avec des formats de chanson plus traditionnels, et aussi plus de complexité - ça fait partie de mon ADN musical - avec des choses pas forcément carrées, des lignes de basses qui se cassent la gueule", expose l'artiste, rencontrée à Paris par l'AFP.

Illustration dans le disque qui sort ce vendredi avec "Hey boy", sorbet pop, et "Only truth", mille-feuille électro.

Et pour ceux qui en étaient restés à "Radiate", album de la consécration (2018), non, la native de Reims ne chante plus uniquement en anglais.

Le français nourrit deux titres, "Au revoir" et "Tree song" (contrairement à ce que son titre suggère), sans oublier un passage dans cette langue dans "Relax".

Pour ceux qui sont plus au fait de son œuvre, toutes ces nouvelles facettes de son univers étaient déjà en germe dans "Air", mini-album sorti au débotté à l'été 2020 dans un format audacieux, avec huit morceaux rassemblés dans un clip-court métrage. Où on entendait pour la première fois un morceau en français.

"J'ai ouvert les vannes sur +Air+, pas tant pour le français que pour la liberté musicale, peut-être que je voulais que (ce mini-album) passe un peu inaperçu, et j'ai réussi mon coup (rires), mais ça m'a permis d'essayer plusieurs trucs un peu en +loucedé+ (en douce), de me préparer pour la suite".

- Sérénité, sensualité -

Le soin apporté aux vidéos qui accompagnent ses chansons est toujours là. En témoignent les deux clips disponibles pour "Au revoir", façon de varier points de vue sur le thème d'une rupture.

Cette grande fan de Prince se permet aussi quelques clins d'œil à son idole dans "By your side". Il faut sans doute y voir le résultat d'un hommage qu'elle avait rendu au Kid de Minneapolis dans une création au festival du Printemps de Bourges en 2021.

"C'était merveilleux, après avoir travaillé ton identité musicale, retravailler le répertoire musical de quelqu'un d'autre quand tu fais de la pop, ça fait vachement de bien, c'est un pas de côté qui permet d'avancer", analyse celle passée au départ par les arcanes du jazz et du conservatoire.

Chez cette autrice-compositrice-interprète, le mot "recherche" revient souvent en interview. Mais les trouvailles sont sans doute plus nombreuses depuis son ambitieux spectacle "Both sides".

Lancé fin 2019, ce show était une relecture en solo de son répertoire dans trois tableaux différents, ambiance club-électro, puis basse électrique-voix, avant un final marquant a cappella.

"Quand on défend un spectacle seule sur scène et que ça fonctionne, une certaine sérénité arrive: ça ne veut pas dire que tout est clair maintenant mais les endroits de mes doutes me mettent moins mal que ça a pu être le cas avant, ça me fait des vacances", sourit-elle.

La "control-freak" qu'elle était s'ouvre aussi à une forme de lâcher-prise. Un titre comme "Tree song", inspiré par la connexion nécessaire au vivant et à la nature, lors d'un confinement en forêt en Dordogne, s'est paré d'atours sensuels au fil de sa conception.