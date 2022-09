Delphine ne reçoit plus ses factures d'énergie depuis des mois: "Ça va me tomber dessus"

Alors que certains craignent de devoir payer leur facture d'énergie, d'autres, ne les reçoivent carrément plus. Dans certains cas, c'est même le "décompte final" qui se fait attendre. On estime que près de 250.000 ménages sont dans ce cas, en Belgique. Un "retard" apparemment dû à un problème informatique.

250.000 Belges sont touchés par un bug informatique qui a une conséquence pour le moins contraignante : ils ne reçoivent plus leurs factures d’énergie depuis des mois.

Delphine est dans ce cas. Elle n’a plus reçu de factures depuis avril, et ce, malgré ses nombreux coups de fil à son fournisseur. "Je les ai appelés à plusieurs reprises, mais rien ne change. La semaine dernière, j’ai décidé d’appeler directement Orès qui m’a signalé qu’ils ont un bug informatique et que certaines données restaient bloquées chez eux".

En pleine crise de l’énergie, la situation de Delphine l’inquiète au plus haut point. "Ça va me tomber dessus, donc j’essaie de mettre ce que je peux de côté tous les mois pour éviter d’avoir la douche froide mais sans vraiment savoir quel montant je vais devoir sortir de mon compte d’ici les prochains mois."

Le bug informatique est étendu à tous les niveaux : chez les gestionnaires de réseaux, chez les fournisseurs, mais surtout au niveau d’Atrias, une nouvelle plate-forme mise en place cette année pour être l’intermédiaire entre les deux autres. Une situation complexe qui embrouille les clients.

"Les gens n’arrivent pas à joindre leur fournisseur ou sont victimes d’un jeu de ping-pong", regrette Eric Houtman, médiateur au service de médiation de l’énergie. "Ce n’est pas au fournisseur de dire aux gens ‘contactez votre gestionnaire de réseau de distribution (GRD)’, c’est au fournisseur même de contacter le GRD et de trouver une solution pour débloquer la situation", affirme-t-il.

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez déposer plainte auprès de ce service de médiation.