Budget flamand - Les ministres CD&V se disent "très fiers" de l'accord

(Belga) A l'issue du conseil des ministres du gouvernement Jambon, les ministres flamands du CD&V, Benjamin Dalle et Jo Brouns se sont déclarés "très satisfaits" de l'accord auquel a abouti le gouvernement flamand sur le budget et le paquet de mesures de soutien aux entreprises et aux familles.

Selon MM. Dalle et Brouns, des millions supplémentaires ont été trouvés pour renforcer le paquet de croissance - le "groeipakket", qui comprend les moyens destinés aux allocations familiales et apparentées. La N-VA et l'Open VLD maintiennent, de leur côté, que rien n'a changé par rapport à la proposition que les chrétiens-démocrates ont rejetée lundi. Le gouvernement flamand est parvenu rapidement, mercredi, à un accord sur le budget et le paquet "pouvoir d'achat", après un enlisement des discussions, lundi lorsque le CD&V ne voulait pas dissocier le paquet de croissance de l'évolution de l'index. Le président Sammy Mahdi avait encore déclaré lundi soir, sur un plateau de télévision, qu'il s'agissait d'une "ligne rouge" pour le parti. Le lien vers l'index ne sera finalement pas retenu. Le même paquet sur lequel aucun accord n'a pu être trouvé lundi a été retenu mercredi, a déclaré Bart Somers, le Vice-ministre-président Open VLD, se montrant très satisfait. Selon les ministres du CD&V Brouns et Dalle, "beaucoup de choses ont encore été discutées entre lundi et maintenant" et 40 millions d'euros supplémentaires ont été trouvés pour le groupe de familles ayant droit à un supplément social dans les allocations familiales. Ces familles obtiendront ainsi une prime supplémentaire ponctuelle de 100 euros en 2023, a-t-on appris. (Belga)