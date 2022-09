Collision sans gravité entre deux avions à Heathrow

(Belga) Deux avions se sont percutés mercredi soir à l'aéroport londonien d'Heathrow, un incident mineur qui n'a pas fait de blessés, selon les médias britanniques et l'aéroport.

Les médias britanniques ont évoqué une "collision mineure" entre des appareils des compagnies Icelandair et Koreanair. Selon une porte-parole de l'aéroport, "les services d'urgence ont été mobilisés pour un incident impliquant deux avions". "Aucun blessé n'a été signalé mais les services d'urgence sont sur place pour s'assurer que tous les passagers et membres d'équipage sont sains et saufs", a ajouté la porte-parole. Si aucune perturbation importante du trafic n'a été signalée, il est néanmoins conseillé aux passagers de vérifier leur vol. (Belga)