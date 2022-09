"Situation hors de contrôle" pour une entreprise wallonne sur 5 en matière de recrutement: "Il faut donner du sens aux jeunes dans leur travail"

Une entreprise wallonne sur cinq est dans l’impossibilité de faire face à la pénurie de main-d'œuvre et considère la situation hors de contrôle, d’après une étude de l’école de management, Solvay, et de l'Union wallonne des entreprises.

Les entreprises ont beaucoup de mal à trouver du personnel qualifié. Les sociétés manquent de moyens, notamment humains, pour anticiper et se préparer aux crises. Elles sont nombreuses à réclamer une réaction rapide et adéquate des pouvoirs publics.

Il y a d’abord un problème de formations, celles-ci ne répondent pas toujours aux demandes des entreprises.

Une autre raison qui permet d’expliquer les difficultés pour les sociétés à recruter du personnel qualifié, c’est l’attractivité. "Les gens vont naturellement vers les postes les plus attractifs. Si on prend l’exemple du commerce, qui engage à temps partiel avec des petits salaires, il est évident que les gens ne restent pas dans le secteur, dès lors qu’ils peuvent trouver dans un autre secteur un emploi à temps plein et mieux rémunéré", explique Myriam Delmée, la présidente du syndicat SETCa.



Autre phénomène observé, les jeunes travailleurs sont de plus en plus mobiles. "Il faut leur donner du sens dans le travail. On accepte un job si on est vraiment en adéquation et on en refuse relativement souvent aussi et ça, cela créé des pénuries", pointe Pierre-Frédéric Nyst, le président de l’Union des Classes Moyennes.



Depuis le début de l’année, plus d’un jeune sur dix a déjà quitté son emploi.