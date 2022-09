Ian rétrogradé au rang de tempête tropicale

(Belga) L'ouragan Ian a perdu en intensité. Avec des vents soufflant jusqu'à 100 km/h, il est désormais répertorié en tant que tempête tropicale, annonce jeudi le centre national américain des ouragans (National Hurricane Center).

Ian a touché terre en Floride mercredi après-midi en tant qu'ouragan de catégorie 4, amenant déluge et vent de tempête. Quelques heures plus tard, il avait déjà été rétrogradé en catégorie 1. Il a néanmoins entraîné pas mal de destructions dans cet État du sud des États-Unis. Le gouverneur Ron DeSantis l'a classé parmi les cinq pires ouragans ayant touché la Floride. Jeudi matin (heure locale), il se trouvait à environ 70 km au sud-est d'Orlando. Ian se dirige maintenant vers l'est de la Floride et devrait atteindre vendredi les côtes de Caroline du Sud. Mardi, en tant qu'ouragan de catégorie 3, il avait traversé Cuba, laissant l'île privée de courant pendant un certain temps. (Belga)