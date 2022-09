"Je suis fier de travailler sur ce projet": les lettres géantes d'Hollywood s'offrent un petit lifting

À Los Angeles, les célèbres lettres géantes d'Hollywood s'offrent un petit lifting pour leur centième anniversaire. Emblématiques, elles étaient au départ un panneau publicitaire et puis elles sont devenues le symbole du cinéma et du glamour.

C'est le lifting dont tout le monde parle à Los Angeles. Les neuf lettres blanches les plus célèbres du monde sont en rénovation. Le panneau Hollywood va fêter ses cent ans l'an prochain alors pour le responsable du projet tout doit être parfait : "Nous venons d'approuver la couleur de la peinture, on l'a testé sur un échantillon. Le blanc devait absolument correspondre au précédent et celui-là est parfait", explique Jeff Zarrinnam, le président du Hollywood Sign Trust.



Perché à flanc de colline, Xabier Perez a été choisi pour rénover le monument. Juste devant lui les majestueuses lettres de quatorze mètres de haut. "Je l'ai dit à toute ma famille et à ma communauté. J'étais certain de passer à la télé. Tout le monde est excité chez moi et moi aussi je suis fier qu'on m'ait donné cette opportunité de travailler sur ce panneau mythique d'Hollywood."



Symbole du glamour hollywoodien, l'enseigne a d'abord été conçue pour faire la promotion d'un projet immobilier avant d'être associé à l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, ces lettres mythiques sont devenues l'attraction touristique principale de Los Angeles. "Elles représentent le cinéma et la télévision. Pour moi, c'est comme un rêve qui devient réalité de venir jusqu'ici aux Etats-Unis et surtout à cet endroit," raconte une touriste.



Au total, 2.000 litres de peinture vont être déposés sur le Hollywood Sign. Le travail devrait durer deux mois.