Prix du mazout: est-ce bien légal de le payer plus cher le jour de la livraison?

Via le bouton Orange "Alertez-nous", vous êtes plusieurs à vous étonner du prix du mazout le jour de la livraison. C'est parfois plus cher, que lorsque vous avez effectué la commande. S’ils n'ont pas de stocks, les livreurs pratiquent le prix du jour, et c'est tout à fait légal.

Si vous passez une commande de mazout aujourd’hui, vous verrez que le prix officiel au litre, est de 1€19. Mais si ce mazout est livré dans une semaine, ce tarif aura probablement évolué, peut-être à la hausse. Et dans la plupart des cas, elle sera répercutée sur le client. Ce qui étonne Michael, qui nous a envoyé ce message : "Est-ce normal que le client supporte la fluctuation entre le jour de commande et la livraison, alors qu'il n'a pas d'emprise sur l'organisation des tournées de livraison ?".



Tout cela dépend en fait de quand le fournisseur va acheter votre mazout.



"Certains détaillants n’ont pas la possibilité d’acheter leur produit à l’avance, donc le produit qu’ils livreront dans 10 jours, ils l’achèteront dans 10 jours, donc impossible pour eux de fixer un prix à l’avance, parce qu’ils vont peut-être l’acheter 100 euros plus cher ou 100 euros moins cher", souligne Bernard Ory, le directeur d’une société de livraison de mazout.

Et si les détaillants doivent eux-mêmes payer cette différence, ils travailleront à perte. Pour le client, c’est donc un risque à prendre. Votre mazout sera peut-être un peu plus cher, ou un peu moins cher au moment de la livraison.

Il est possible de bloquer le prix



Mais est-ce légal ? C’est la question que nous a posée Bernard : "Mon livreur m'informe qu'il ne peut pas nous fournir le mazout au prix du jour de commande mais au prix du jour de livraison, deux jours plus tard. Si le prix augmente trop, comment vais-je payer la différence ? Est-ce bien légal ?".



Nous avons posé la question à un avocat. C’est effectivement légal. En tout cas, si le marchand ne s’est pas engagé à le livrer à un certain prix. S’il a fait une promesse de tarif au moment de la commande, il est obligé de la respecter.

Cette fixation du prix, le jour de la commande, certains plus gros livreurs la pratiquent. "On bloque le prix et on le lui garantit, quelle que soit le jour de livraison, dans une semaine ou dans 10 jours, parce qu’on a la possibilité au moment où on le vend, de l’acheter, donc je me couvre par rapport à mon prix de vente sur mon prix d’achat", explique encore Bernard Ory.

C’est moins risqué. Mais aussi moins avantageux, dans le cas où le prix est finalement plus bas le jour de la livraison.