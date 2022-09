"Ils m'ont intimidée": Maryse ouvre la porte à des couvreurs pour un devis gratuit, elle a du payer 1.780€

Maryse a conctacté la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous pour nous raconter une histoire étonnante. Et suspecte. "C'est un monsieur qui s'est présenté comme étant couvreur, disant qu'il y a un problème à ma cheminée. Il me dit que c'est un devis gratuit, donc je le laisse monter."

Deux autres personnes rejoignent alors le premier pour monter sur le toit et affirment que trois des cinq cheminées de Maryse présentent des problèmes. Et ils commencent à travailler, sans vraiment le dire.

"Après ça, il vient me dire que l'annexe que j'ai est toute verdâtre. Il pouvait me mettre un produit qui durera 20 ans, mais qui coûte 600 euros", raconte Maryse. Mais rapidement, des soupçons vont apparaître. Après quelques recherches, Maryse réalise que le produit en question coûte moins de 10 euros, son interlocuteur essaie donc délibérément de l'arnaquer.

"J'ai réfléchi et je n'étais plus trop d'accord, mais ils sont venus et ils m'ont intimidée. Il fallait que je paie et tant que ça n'était pas fait, ils ne s'en allaient pas".

Au total, Maryse règle une facture de 1.780 euros aux trois hommes, car ils avaient un terminal mobile pour paiement par carte. La facture ne compte aucun numéro de TVA, s'il s'avère que la société n'existe pas et qu'elle n'a pas accès à la profession, il s'agira bel et bien d'une escroquerie.

Nos conseils: sans devis préalable et signé de votre main, vous n'êtes pas obligé de payer une facture pour des travaux qui vous sont imposés, encore moins le jour même. L'idéal est de confier vos travaux à des entreprises ayant pignon sur rue, qui vous sont recommandées par le bouche à oreille.