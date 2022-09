Malik Bentalha présente "Jack Mimoun et les secrets de Val Verde", "un hommage à tous les grands films d’aventure"

Une île mystérieuse, la jungle la plus dangereuse du monde, des secrets enfouis et un aventurier pas si aventurier que ça… C’est le synopsis de "Jack Mimoun et les secrets de Val Verde", un film tout droit sorti de l’imaginaire de Malik Bentalha, truffé de références à Indiana Jones, Pirates des Caraïbes, Jumanji, Koh Lanta, aux Goonies…

"C’est vraiment un hommage à tous les grands films d’aventures qui m’ont fait rêver étant jeune, tout le cinéma de Steven Spielberg avec Indiana Jones en référence ultime", explique ce jeudi 29 septembre le co-réalisateur de Jack Mimoun sur le plateau de RTL Info. "Je réalise mon rêve d’enfant à travers ce film."

François Damien en casting

Jack Mimoun, c'est aussi un anti-héros par excellence, un pseudo aventurier devenu une star de la télévision, un brin prétentieux, appelé à s’embarquer dans une VRAIE aventure. Autrement dit: "Jack Mimoun et les secrets de Val Verde" est un film qui tire sur la parodie, avec un casting en béton: Joséphine Japy, Jérôme Commandeur, Benoît Magimel, Malik Bentalha lui-même et… François Damiens!

Un rôle qui colle à la peau de l’acteur belge, puisqu’il a été "écrit pour lui". "C’est un acteur que j’admire avec une carrière extraordinaire, c’est un monument en Belgique et en France", souligne Malik Bentalha. "C’était parfois impressionnant de tourner avec lui. Il a été d’une classe et d’une élégance! Très propre aux Belges, d’ailleurs."

Un tournage costaud

Tourné pendant le Covid, Jack Mimoun a joui d’un vrai décor naturel en Thaïlande. Une évidence pour Malik Bentalha, l’idée étant de faire voyager le spectateur grâce "aux décors majestueux" du pays et d’"éviter les fonds verts".

Et si le héros n'en est pas vraiment un, il passe tout de même des épreuves physiques (escalades, scènes sous l’eau, grandes traversées) pendant tout le film avec quelques difficultés… Puisque Malik Bentalha a pris 10 kilos pour interpréter Jack Mimoun. "On voulait un Jack Mimoun qui galère vraiment dans la jungle (…) Ça aurait moins drôle s’il était svelte."

Sortie dans les salles le 12 octobre.