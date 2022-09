"Métro arrêté au niveau de Kraainem, police et pompiers sur place": que s'est-il passé dans la station?

"Ligne de métro 1 bloquée. Bus navette mis à disposition", signale Jessy ce jeudi après-midi via notre bouton orange Alertez-nous. "Métro arrêté au niveau de la station Kraainem, police et pompiers sur place", confirme un autre voyageur quelques minutes plus tard. "La foule de navetteurs continue à pied. Apparemment, il y aurait des bus, mais jamais la capacité des voitures de métro", ajoute-t-il.

D’après la STIB, le trafic du métro M1 est effectivement interrompu depuis environ 15h. Le métro est remplacé par des bus entre les stations Roodebeek, Kraainem et Stockel. "Il y a eu un dégagement de fumée en tunnel. Nous avons donc préféré évacuer la station Kraainem et mettre en place des bus navettes entre les stations Stockel et Roodebeek", indique la société de transports publics.

La situation devrait être rétablie dans les minutes à venir.