Washington annonce 810 millions de dollars d'aide aux îles du Pacifique

(Belga) Les États-Unis ont annoncé un nouveau fonds de 810 millions de dollars d'aide pour des îles du Pacifique lors d'un sommet auquel participait Joe Biden, dans le contexte d'incursions de la Chine dans cette région stratégique.

La Maison Blanche a indiqué que 600 millions prendraient la forme d'un ensemble d'aides sur dix ans visant à nettoyer des eaux polluées pour soutenir la pêche au thon, tandis que Washington va également renforcer son soutien en matière de climat, d'aide au développement et sa présence diplomatique. Joe Biden prendra la parole plus tard jeudi lors de ce sommet inédit à Washington des nations insulaires du Pacifique, auquel participent 12 chefs d'État et de gouvernement. Il espère ainsi renouer avec une région proche des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale mais où la Chine a pris de plus en plus d'importance ces dernières années via des investissements et des formations aux forces de l'ordre notamment, ainsi qu'un accord de sécurité avec les îles Salomon. L'exécutif américain a également annoncé que les États-Unis reconnaîtraient les îles Cook et Niue, des territoires autonomes dont la diplomatie, la défense et la politique monétaire sont rattachées à la Nouvelle-Zélande. Washington pourra ainsi augmenter sa présence diplomatique sur ces îles, qui totalisent moins de 20 000 habitants mais couvrent une importante zone économique dans le Pacifique Sud. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Joe Biden a aussi pour la première fois désigné un ambassadeur pour siéger auprès du Forum des îles du Pacifique, en la personne d'un diplomate habitué de la région, Frankie Reed. Les États-Unis avaient récemment annoncé le retour d'une ambassade américaine dans les îles Salomon, où la Chine est très présente, et la Maison Blanche a indiqué jeudi que des ambassades américaines ouvriraient également auprès des îles Tonga et Kiribati. (Belga)