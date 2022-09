Invasion de l'Ukraine - Le Sénat adopte une rallonge au budget américain, avec 12 milliards pour l'Ukraine

(Belga) Le Sénat américain a voté jeudi une nouvelle enveloppe de plus de 12 milliards de dollars pour l'Ukraine lors de l'adoption d'une rallonge au budget fédéral des États-Unis jusqu'en décembre.

Le texte, approuvé dans l'après-midi par des sénateurs des deux camps, comprend un large volet militaire pour Kiev, à l'heure où le président russe Vladimir Poutine s'apprête à formaliser l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes. Quelque trois milliards de dollars ont ainsi été débloqués par les États-Unis pour former, équiper et rémunérer les troupes ukrainiennes. Le paquet comprend également plus de 4,5 milliards de dollars afin d'assurer "la continuité du gouvernement" ukrainien et de répondre aux besoins macroéconomiques de Kiev. Plusieurs milliards de dollars seront par ailleurs alloués à l'armée américaine, qui s'en servira notamment pour financer le déploiement de troupes dans les pays avoisinants et reconstituer ses stocks d'armement. "Sept mois après le début du conflit, il est clair que l'aide américaine a beaucoup aidé le peuple ukrainien à résister à l'agression vicieuse de Poutine", a déclaré jeudi le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. "Mais le combat est loin d'être terminé, et nous devons continuer à aider le courageux et vaillant peuple ukrainien", a-t-il plaidé depuis l'hémicycle. Cette nouvelle enveloppe porterait à plus de 65 milliards de dollars l'aide fournie par les Etats-Unis à l'Ukraine depuis le début de l'année. Elle doit désormais être soumise au vote des élus de la Chambre des représentants, avant d'être promulguée par le président américain Joe Biden. (Belga)