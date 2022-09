L'école Steiner de Charleroi ferme ses portes du jour au lendemain, faute d'élèves: "On nous a prévenu deux jours avant !"

L’École Steiner de Charleroi, école à pédagogie alternative, vit sa dernière journée de cours aujourd’hui. Vous avez été nombreux à nous le signaler via le bouton orange Alertez-nous. "L’école Steiner de Châtelineau, seule école à pédagogie alternative de la région, ferme ses portes du jour au lendemain. Dès ce lundi, nos enfants n’ont plus d’école", écrit ainsi Marie. "L’école nous a averties jeudi soir que faute d’inscriptions suffisantes, elle allait devoir fermer ses portes en date du 1er octobre", précise Mélusine.

L’établissement l’a donc annoncé hier soir aux parents. Il n’y a pas assez d’élèves inscrits et la Fédération Wallonie Bruxelles a donc demandé sa fermeture effective à partir de lundi. Une centaine d’enfants environ se retrouvent sans école.

"La journée de demain aura une saveur particulière"

L'école a livré un communiqué de presse justifiant sa décision. Ouverte depuis septembre 2019, elle y explique les raisons de cette fermeture et invoque plusieurs tentatives infructueuses de recours auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

À la mi-septembre, 85 élèves étaient inscrits. Il en fallait 110 pour pouvoir poursuivre les activités de l'école.

"Afin de gérer au mieux cette situation dramatique, les enseignantes accueilleront vos élèves en classe demain vendredi afin de leur expliquer la situation et de soigner au mieux ce temps. Notre objectif est d'accompagner vos enfants et de leur permettre de se dire au revoir entre eux et avec nous", peut-on notamment y lire. "Aussi, nous vous invitons, si vous le souhaitez, de faire part de votre désarroi à l'administration et au ministère de l'enseignement. Nos voix, nos courriers, nos appels n'ont pas été suffisamment forts pour être entendus".

Avant de conclure que "demain, sera une journée avec une saveur bien particulière".