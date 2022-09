Prévisions météo: quelques gouttes de pluie sont à prévoir

Aujourd'hui, vendredi, une fois la grisaille matinale éventuelle dissipée, nous bénéficierons de belles éclaircies. Ensuite, des champs nuageux se développeront et des voiles d'altitude arriveront depuis l'ouest, mais le temps restera généralement sec. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 11 à 14 degrés en Ardenne et de 15 à 17 degrés ailleurs. Ce soir, le ciel se couvrira et des pluies, parfois modérées, atteindront l'ouest du pays. Durant la nuit, les pluies se décaleront progressivement vers l'est mais, à l'arrière, il faudra encore composer avec un ciel variable avec un risque de quelques averses. Les minima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Haute Ardenne et 12 ou 13 degrés à la mer.

Ce samedi, une zone de pluie relativement marquée s'évacuera rapidement par les frontières de l'est. Un ciel de traîne et des averses suivront. Ces dernières seront plus actives et plus régulières sur le relief et près des Pays-Bas, où elles s'accompagneront éventuellement d'un coup de tonnerre. Le vent sera modéré à parfois assez fort et au littoral assez fort à parfois fort, d'ouest à sud-ouest avec des rafales de 55 km/h. Les températures maximales se situeront entre 12 degrés en Hautes Fagnes et par endroits 18 degrés dans le centre.

Dimanche, notre pays pourra se retrouver sur le chemin d'une zone de pluie ondulante très active. Quelques coups de tonnerre seront mêmes possibles. Avec la pluie prévue la nuit de vendredi à samedi, les averses dans son sillage samedi et surtout si cette onde pluvieuse se confirme dimanche, les quantités de précipitations risquent donc d'être importantes sur certaines régions ce week-end. Les maxima oscilleront entre 12 et 16 degrés.

En début de semaine, lundi, le temps sera nettement plus calme avec seulement le risque d'une faible averse résiduelle et un ciel partiellement nuageux. En matinée, des champs de nuages bas ou du brouillard seront possibles, principalement dans le sud du pays.

Mardi, le temps sera calme avec un risque de brumes et de brouillards matinaux. En journée, il fera sec sous un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies. Les maxima s'échelonneront entre 13 et 18 degrés.

Et enfin, mercredi et jeudi, la nébulosité deviendra plus importante avec un risque de faibles précipitations. Maxima de 17 ou 18 degrés dans le centre.