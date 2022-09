Blocage du prix du gaz en Europe: un premier accord trouvé entre les 27 ministres de l'Energie

Ce vendredi a lieu une nouvelle réunion des 27 ministres de l’Energie des Etats-membres de l’Union Européenne sur la crise énergétique. Au programme : deux dossiers importants.

Tous les ministres européens de l'énergie sont sous pression. Ils se rencontrent ce vendredi pour trouver des sorties de crise. Deux gros sujets sont sur la table.

Premièrement, l'adoption d’un cadre légal pour capter les surprofits des producteurs d’énergie (nucléaire et renouvelable). Il y a une majorité de pays, assez nette, pour adopter la proposition de la Commission européenne : il s’agirait d’une taxe temporaire (en vigueur le 1er décembre jusque fin mars, dans un premier temps). L’argent de la taxe pourrait permettre d’aider citoyens et entreprises, à payer leurs factures d’énergie en forte hausse ces derniers mois.

Enfin, en fin de matinée ou début d’après-midi, les 27 ministres de l’énergie vont aussi rediscuter de la proposition de blocage des prix du gaz. Ici, il y a des divergences politiques à résoudre. D’un côté, 15 Etats sur 27 dont la Belgique, France, Italie défendent la méthode choc : plafonner le prix du gaz sur le marché de gros, pour tous les producteurs. Autrement dit, imposer à tous les pays qui souhaitent nous vendre du gaz, un prix inférieur au prix actuel.

Seulement, cette proposition ne plaît pas à l’Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas notamment. Leur argument est que si aucun pays exportateur de gaz n’accepte de vendre à ce prix, on pourrait manquer de gaz en cas d’hiver rude. Bref, le plafonnement du gaz nous exposerait à une pénurie d’approvisionnement.

La Commission européenne a déposé sa propre proposition plus modérée. Elle propose de ne plafonner que le prix du gaz russe pour ainsi éviter le risque de pénurie tout en réduisant la capacité des Russes à manipuler les cours du gaz. Mais les Etats-membres doutent de l’efficacité de cette mesure, pour tirer les prix du marché à la baisse.

Un premier accord trouvé

Ce vendredi, vers 11h30, on apprend que les ministres européens de l'Energie sont parvenus à un premier accord sur des mesures d'urgence pour aider ménages et entreprises à faire face à l'envolée des prix de l'énergie, a annoncé la présidence tchèque du Conseil de l'UE.

Une fois encore, on s'attend à un débat difficile sur l'introduction d'un plafond de prix pour le gaz. Les ministres donneraient toutefois déjà leur feu vert à des réductions de la consommation d'électricité et à l'écrémage des bénéfices excédentaires des producteurs d'électricité: cela consiste à récupérer une partie des "superprofits" des producteurs d'énergie pour les redistribuer au consommateur, et à réduire la demande d'électricité aux heures de pointe.