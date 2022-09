Les nouveaux panneaux anti-bruit installés sur la E40 à Bertem, en direction de Bruxelles

(Belga) La plupart des nouveaux panneaux anti-bruit ont été placés le long de l'autoroute E40 à hauteur de Bertem (Brabant flamand), en direction de Bruxelles, a indiqué vendredi l'Agence flamande pour les routes et le trafic (Agentschap Wegen en Verkeer) par voie de communiqué. La circulation pourra reprendre normalement à partir de dimanche 2 octobre.

Tous les vieux panneaux, devenus obsolètes, devaient être substitués. Les nouveaux mesurent entre 3,5 et 5 mètres de haut, soit un mètre et demi de plus que les précédents, et couvrent une distance plus grande d'environ 300 mètres. Ils s'arrêtent désormais au niveau de la bretelle menant à la E314. Les travaux de remplacement ont été entamés au mois d'août et prennent fin ce vendredi. À partir de dimanche, la majeure partie des signalisations temporaires sera retirée et la circulation pourra reprendre comme avant sur cette partie de l'autoroute, les voies ayant été rétrécies pendant la durée des travaux. Des panneaux doivent encore être installés sur les 200 derniers mètres du tronçon, mais cela se fera derrière une rangée d'arbres, ce qui n'aura aucun impact sur le trafic, assure l'Agence flamande pour les routes et le trafic. Le chantier devrait être entièrement terminé pour la mi-octobre. Au total, quelque 700 mètres de panneaux anti-bruit auront été installés, ainsi que de nouveaux arbres et de nouvelles plantations sur les abords de l'autoroute. Tout devrait être planté dans le courant de l'automne ou du printemps 2023. L'installation des panneaux a été financée par le gouvernement flamand (un peu plus d'un million d'euros) et la commune de Bertem (150.000 euros). (Belga)