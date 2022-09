"C'est un disque impudique": Slimane présente son nouvel album "Chroniques d'un cupidon"

Slimane, qui termine sa tournée VersuS avec Vitaa, était l'invité du RTL Info Avec Vous. Il est venu présenter son nouvel album réalisé en solo : "Chroniques d'un cupidon".

Hier soir, le chanteur s'est produit sur la scène de Forest National. Un show sur lequel l'artiste est revenu. "Forest, sincèrement, on leur a dit, mais en termes d'ambiance, ça a été, je pense, la meilleure date de toute la tournée. Ils ont été incroyables !" raconte Slimane, le sourire aux lèvres.

La tournée que Slimane et Vitaa ont réalisée ensemble a été un véritable carton. "C'est juste une folie tout ce qui s'est passé sur VersuS. L'album, la tournée, ... On est conscients de la chance qu'on a, on essaie d'en profiter. On sait aussi qu'on arrive à la fin donc on profite de chaque concert, chaque moment avec les gens et aussi de l'un et l'autre". En effet, Vitaa et Slimane reprennent leur route, chacun de leur côté.

L'album est déjà un succès

Le single de l'album, intitulé la recette cumule déjà plus de 8 millions de vues. L'album "chroniques d'un cupidon" a été numéro 1 en Belgique dès sa première semaine de sortie. Le chanteur affirme ne pas avoir de recette magique :"Je pense qu'il faut rester sincère. Essayer de mettre son cœur dans chaque projet qu'on fait, dans chaque chanson qu'on fait. Plus on parle de soi, plus on parle aux autres, c'est ça, je crois peut-être la recette".

Un album très intime

Cet album est un véritable journal intime pour l'artiste. IL avait déclaré dans une autre interview : "depuis que j'ai sorti cet album, j'ai l'impression que tout le monde peut lire en moi comme dans un livre ouvert". Une déclaration que Slimane a confirmée. "C'est un disque que je crois impudique, mais pas dans le mauvais sens du terme" raconte le chanteur. Après son travail avec Vitaa et les albums et tournées qu'ils ont faites ensemble, Slimane voulait retrouver des thèmes beaucoup plus intimistes, des thèmes qui parlent de lui sans retenue. "Je crois vraiment aussi que c'est ce qui fait que ça parle aux gens et qu'ils peuvent se reconnaître aussi dans ces titres-là."

Durant son entretien avec Caroline Fontenoy, Slimane a également parlé de sa petite fille Esmeralda. Le chanteur est, en effet, devenu papa en janvier dernier. "J'aimerais qu'elle suive les traces de Jacob qui est mon pianiste, qui est un génie" déclare-t-il avec humour. "Après qu'elle soit chanteuse, la célébrité et tout ça,… Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que je lui souhaite ça, je lui souhaite une vie un peu plus apaisée peut-être" explique le chanteur.

Slimane a un dernier concert en Belgique ce vendredi soir au Palais 12 du Heysel.