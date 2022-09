Franco Dragone est décédé vendredi au Caire d'une crise cardiaque, à l'âge de 69 ans, a indiqué Claudine Cornet, une des collaboratrices du metteur en scène. Le Louviérois s'était rendu en Egypte pour des raisons professionnelles après avoir assisté la semaine passée au spectacle "Décrocher la Lune" dans les rues de La Louvière.

Né en Italie en 1952, il s'est installé avec ses parents en 1958 à La Louvière. Il s'est fait connaître mondialement dans les années 80 et 90 comme metteur en scène pour le Cirque du Soleil. "Franco réinvente le cirque et crée un nouveau genre, transdisciplinaire : performance circassienne, chorégraphie, musique, technologie, le tout lié par une histoire simple, basée sur l’évocation des émotions universelles et la mise en scène des quatre éléments de lavie : le vent, la terre, le feu, mais surtout l’eau", indique le site internet de sa société.

Sous sa casquette d'entrepreneur, il fonde en 2000 Dragone, une unité de production d'événements internationaux. Il implante sa société à La Louvière. Une ville qui lui tient particulièrement à coeur, et pour laquelle il crée les spectacles urbains "Décrocher la lune".