525 millions d'euros pour l'enseignement flamand durant les 5 prochaines années

(Belga) En Flandre, l'enseignement bénéficiera d'une enveloppe supplémentaire de 525 millions d'euros durant les 5 prochaines années, a décidé le gouvernement régional lors de ses discussions budgétaires. Rien que cette année, 67 millions seront libérés pour permettre aux écoles de faire face à la hausse des factures énergétiques.

Le même montant leur sera également alloué l'année prochaine. Quelque 83 millions sont en outre prévus annuellement, dont 25 millions pour le supérieur et 58 millions pour l'enseignement obligatoire. Les écoles techniques et professionnelles recevront 10 millions supplémentaires, les coûts de matériels et d'énergie y étant plus importants. Le gouvernement a par ailleurs décidé de libérer 100 millions d'euros - en plus des 525 millions - afin de proposer des prêts sans intérêt aux établissements scolaires pour affronter leurs factures énergétiques, s'est félicité le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts. Jeudi, lors de sa déclaration de septembre, le ministre-président flamand Jan Jambon avait déjà indiqué que la ministre régionale de la Mobilité, Lydia Peeters avait obtenu un budget complémentaire de 25 millions d'euros par an pour le transport scolaire dans l'enseignement spécialisé. (Belga)