Ouragan Ian - L'ouragan Ian sème 21 morts en Floride et se déplace vers la Caroline du Sud

L'ouragan Ian laissait vendredi dans son sillage 21 morts en Floride, un bilan toujours provisoire, ont rappelé les autorités de cet État du sud des États-Unis. Deux millions de personnes étaient en outre privées de courant.

Sur les 21 décès recensés jusqu'à présent, 20 n'étaient "pas confirmés", à savoir qu'il n'avait pas encore été établi s'ils ont été directement causés par l'ouragan. Quant au bilan matériel, il est "historique" pour la Floride, le niveau atteint par la montée des eaux étant sans précédent, selon le gouverneur de l'État, Ron DeSantis. Rues inondées, maisons, ponts et bateaux emportés, l'ouragan a semé la dévastation sur son passage et plongé environ deux millions de personnes dans le noir. Les autorités ont mis en garde les habitants des zones inondées contre les polluants et la faune sauvage qui peuvent résider dans l'eau. Selon le journal Miami Herald, l'eau de Key Largo, dans l'archipel des Keys, est montée si haut que des alligators s'y baignent. D'abord classé en catégorie 4, avec des vents atteignant mercredi les 240 km/h, Ian a perdu en force et été rétrogradé en catégorie 1, avec des rafales soufflant jusqu'à 140 km/h. Vendredi, il menaçait de "submersions marines potentiellement mortelles" les côtes des Carolines du Sud et du Nord, selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC), qui a placé toute la côte de la Géorgie à la Caroline du Nord en alerte ouragan. Ian devrait toucher terre en Caroline du Sud vendredi en début d'après-midi (heure locale) pour ensuite "rapidement s'affaiblir" en progressant dans les terres entre vendredi et samedi, selon l'organisme. Avant la Floride, Ian avait frappé Cuba, y faisant trois morts et d'importants dégâts et laissant de nombreux foyers sans électricité, encore vendredi.