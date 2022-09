Budget fédéral - Réflexion en cours sur l'indexation des salaires des ministres

(Belga) La réflexion est en cours au sein du gouvernement fédéral sur la question de l'indexation des salaires des ministres, a-t-on appris vendredi soir à bonne source.

Depuis plusieurs jours, de nombreuses voix se font entendre, notamment sur les réseaux sociaux, pour dénoncer l'indexation salariale dont ont aussi bénéficié les ministres du gouvernement à chaque dépassement de l'indice-pivot. Selon les dernières prévisions du Bureau du Plan, l'indice-pivot serait à nouveau dépassé en octobre, entraînant une nouvelle indexation de 2% des allocations sociales et des salaires dans la fonction publique, respectivement en novembre et en décembre. De nouveaux dépassements de l'indice-pivot devraient encore avoir lieu en décembre 2022, en février 2023 et en juillet 2023. Selon Le Soir, le Premier ministre Alexander De Croo devrait déposer lundi sur la table du conclave budgétaire une "note technique" à ce sujet. (Belga)