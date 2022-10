Ouragan Ian - Le bilan de l'ouragan Ian en Floride s'élève à au moins 23 morts

(Belga) L'ouragan Ian a fait au moins 23 morts lors de son passage en Floride, ont annoncé vendredi les autorités de l'Etat.

De nombreuses victimes sont mortes noyées, a précisé le département de l'application des lois de Floride (FDLE) dans un communiqué. Certains médias évoquent un bilan humain encore plus lourd, la chaîne de télévision CNN évoquant 45 décès. Quant au bilan matériel, il est "historique" pour la Floride, le niveau atteint par la montée des eaux étant sans précédent, selon le gouverneur de cet Etat du sud-est du pays, Ron DeSantis. Des rues et des maisons ont été envahies par les eaux et des bateaux amarrés dans des marinas ont été projetés sur la terre ferme par la tempête. Selon de premières estimations, le passage de l'ouragan Ian pourrait coûter aux assureurs des dizaines de milliards de dollars et va peser sur la croissance américaine, en raison notamment des annulations de vols et des dégâts sur la production agricole. (Belga)