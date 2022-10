Tchantchès et Nanesse sont attendus à 15h00 pour ouvrir la plus grande foire du royaume

(Belga) A Liège, le chantier du tram n'a pas empêché 166 attractions de prendre leurs aises sur le boulevard d'Avroy où elles attendent impatiemment le coup d'envoi de la 162e Foire d'octobre qui sera donné à 15h, ce samedi, sous le regard amoureux des géants locaux Tchantchès et Nanesse. La foire de Liège est la plus grande de Belgique, selon les organisateurs.

Rendez-vous incontournable de la vie liégeoise, la Foire animera le centre de Liège jusqu'au 13 novembre. Outres les habituelles attractions et stands de nourriture, la foire proposera une exposition photo à travers laquelle le photographe liégeois Jacques Donjean invitera les curieux à voyager dans ses souvenirs d'enfance de l'atmosphère de la foire, avec ses forains, ses visiteurs et ses manèges. L'accès à l'exposition, installée au Trinkhall Café, sera gratuit. Des animations spéciales sont également prévues à l'occasion d'Halloween le lundi 31 octobre et, à la fin de la foire, entre le 3 et le 13 novembre, les forains proposeront des journées tarifs réduits. La plus grande foire de Belgique sera ouverte jusqu'à 00h30 en semaine et 01h30 les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés. (Belga)