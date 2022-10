Les Etats baltes en faveur d'une adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Otan

(Belga) L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie sont, sans surprise, favorables à une procédure d'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Otan. "Les amis baltes de l'Ukraine soutiennent pleinement l'arrivée de l'Ukraine au sein de l'Otan dès que possible", ont tweeté vendredi soir les ministres des Affaires étrangères des trois pays. "Le courage inspirant de l'Ukraine ne peut que renforcer notre alliance", ont-ils affirmé.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi que son pays allait signer une demande d'adhésion accélérée à l'Otan, quelques minutes après que la Russie a formalisé l'annexion de quatre régions ukrainiennes. La signature, par le président russe Vladimir Poutine, de l'annexion des régions de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia, situées dans l'est de l'Ukraine, est intervenue après des référendums entachés d'irrégularités, alors que des observateurs ont recensé à de multiples occasions que les habitants des diverses régions avaient été obligés de voter. La plupart des membres de l'Otan ne sont pas forcément aussi enthousiastes que les États baltes. Lorsqu'un État fait partie de l'Alliance, une attaque à son encontre est considérée comme une attaque contre l'ensemble des membres de l'Otan. La Maison Blanche, par exemple, ne voit pas de nécessité à accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'organisation. Le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, est pour sa part resté silencieux quant à la demande d'adhésion accélérée de l'Ukraine. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie comptent parmi les plus fervents défenseurs de l'Ukraine. Les trois pays baltes, qui faisaient partie de l'Union soviétique pendant la guerre froide, partagent une frontière avec la Russie et voient en Moscou une menace importante pour leur sécurité nationale. (Belga)