"Ça fait du tort aux commerces": avec la hausse des prix de l'énergie, ce poissonnier ambulant voit sa clientèle diminuer

Un poissonier ambulant nous a transmis son coup de gueule via le bouton Orange "Alertez-nous". Il constate une baisse de sa clientèle, ce qui est un impact probable de l'inflation. Pourtant, il assure que chez lui, les prix n'ont pas augmenté. Certains auraient même baissé.

Ce samedi matin sur le marché d'Aywaille, peu de monde. Les averses à répétition doivent en être la cause. Mais pour Georges Vanstipelen, le poissonnier, ce n'est pas la seule raison. "On parle toujours de la hausse du prix de l'énergie ainsi que de la hausse des prix des produits et ça, ça fait du tort aux commerces. C'est pour ça que nous, les commerçants, on essaie de garder nos prix."



Même son de cloche pour Olga Pirnay. La maraîchère constate une baisse de fréquentation. "Les gens se méfient pour les prix alors qu'on est beaucoup plus bas sur les marchés que dans les grandes surfaces. On fait tout pour avoir des produits bien frais tous les jours. Ce n'est pas normal."



Retour chez Georges, il assure que le prix du poisson n'a pas augmenté. Cela serait même le contraire pour certains produits. "Ces sols étaient des sols qui étaient à 49 euros le kilo. Elles sont redescendues à 39 euros. Elles sont en train de descendre un tout petit peu encore."

On essaye de faire un équilibre au niveau des prix

Chez les clients, on est pourtant partagé. "On a des produits frais de meilleure qualité, je trouve." Est-ce que les consommateurs constatent une baisse du prix ? "Moi, je n'ai rien constaté d'anormal au niveau de l'augmentation des prix."

Avec ses camions et ses frigos, ne pas répercuter le prix de l'énergie sur le client n'est pas simple. Mais Georges et d'autres commerçants s'y tiennent coûte que coûte. "Il y a certains marchands qui vont mettre deux personnes au chômage pour essayer de récupérer cette électricité qu'on paie beaucoup plus cher pour le moment et pour avoir toujours la même marge bénéficiaire. On essaie de faire un équilibre pour ne pas vendre plus cher justement." Les marchands comme Georges attendent donc du monde et il suffit d'une petite éclaircie pour voir arriver les clients.