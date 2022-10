Le coronavirus fait-il son retour en Belgique ? La réponse d'Yves Van Laethem

Le coronavirus fait-il son retour en Belgique ? Les chiffres des contaminations et des hospitalisations sont en hausse. Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre à Bruxelles était notre invité au journal de 13h.

Est-ce qu'on peut parler de nouvelle vague automnale ?



La vague automnale qui était prévue est là effectivement. Les chiffres augmentent très doucement depuis un mois. Il commence à augmenter de manière plus significative. On a vu que c'était normal puisque l'automne est là. Il a plu ces derniers jours, donc on est plus à l'intérieur.



Est-ce que cette vague de contamination pourrait être inquiétante ?



Non, je pense qu'on va rester dans la vaguelette parce que si les contaminations vont augmenter et devraient atteindre un pic vers la mi-octobre, voir la fin octobre, on a relativement peu d'hospitalisations ou alors elles sont de courte durée. On devrait avoir peu d'impact sur les soins intensifs donc certaines personnes seront malades, c'est vrai. Il y a des mesures à prendre, on peut en discuter, mais ça sera peu important normalement.



L'Allemagne annonce de nouvelles mesures sanitaires pour passer l'hiver, cela serait nécessaire chez nous aussi ?



Il y a deux choses. Tout d'abord, il y a la campagne de vaccination qui est en cours. Et je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont tout à fait dans l'indication de ce deuxième booster. Puis, d'autre part, on peut parler de mesures de protection. Ce sont les masques. L'Allemagne a remis en vigueur quelque chose qu'elle avait longtemps imposé, les masques FFP2 dans les transports en commun. Pour l'instant en Belgique, il n'en est pas question, mais on pourrait avoir ce genre de discussions dans les semaines devant nous.