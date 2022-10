Une expérience scientifique tourne mal dans un festival en Espagne: 18 blessés dont 10 enfants

Une explosion lors d'un festival scientifique dans le nord-est de l'Espagne a fait 18 blessés, parmi lesquels 10 enfants âgés entre 3 et 13 ans. Certains sont grièvement blessés.

L'accident s'est produit vendredi soir lors de la démonstration d'une expérience à la maison de la culture de Gérone, en Catalogne, à environ 100 kilomètres au nord-est de Barcelone, rapportent les médias espagnols samedi, citant les autorités et des porte-parole d'hôpitaux.

Un bidon d'azote liquide a explosé devant un public de 200 à 300 personnes. La plupart des blessés ont été touchés par des parties de la cartouche métallique explosée. Il n'y a pas de brûlés à déplorer.

Une fillette de cinq ans est la plus grièvement blessée. Elle est hospitalisée à Gérone, avec quatre autres personnes sérieusement blessés: deux enfants de 10 et 12 ans, une femme de 47 ans et un homme de 31 ans. Les 13 autres blessés ont pu quitter l'hôpital dans la nuit de vendredi à samedi.