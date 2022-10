Météo - Un dimanche un peu trop arrosé

(Belga) Une nouvelle zone pluvieuse atteindra notre pays à partir du nord de la France dimanche et apportera beaucoup de pluies dans la moitié sud du pays, annonce l'IRM. Les maxima seront compris entre 12 et 15°C en Ardenne et entre 15 et 17°C ailleurs.

Dans le courant de l'après-midi quelques éclaircies apparaîtront mais seulement sur le nord et l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré d'abord d'ouest à sud-ouest, tournant au nord-ouest sur le nord et devenant variable sur le sud. Durant la nuit, le temps deviendra sec et le ciel se dégagera sur de nombreuses régions. Ensuite, des nuages bas et du brouillard se formeront de manière répandue, ce qui provoquera une mauvaise visibilité lundi à l'aube. Les minima oscilleront de 4 à 9°C mais dans certaines vallées ardennaises des minima inférieurs seront possibles. Le début de semaine prochaine débutera dans la grisaille, avec du brouillard en beaucoup d'endroits. Mais le soleil et les éclaircies reviendront. Les maxima se situeront entre 13 ou 14°C en Hautes Fagnes et 15 à 17°C ailleurs. (Belga)