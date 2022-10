Ouragan Ian - Des manifestations à Cuba contre les coupures d'électricité persistantes

(Belga) Des manifestations ont eu lieu à Cuba pour la troisième journée d'affilée, alors qu'une partie du pays reste sans électricité après le passage de l'ouragan Ian. Les protestataires jugent que les travaux de rétablissement de l'électricité prennent trop de temps.

Dans la rue animée de Linea, dans la capitale La Havane, les habitants du quartier Vedado ont érigé samedi soir un barrage constitué de poubelles. Quelques dizaines de protestataires dénoncent les coupures d'électricité et d'eau courante dans leur quartier depuis cinq jours. Les autorités assurent oeuvrer aux réparations. Dans la capitale, plus de 94% des foyers auraient été reconnectés. Pour les manifestants cependant, les avancées sont trop lentes. Certains protestataires scandaient aussi vouloir la "liberté". Plus tard, opposants et défenseurs du régime se sont opposés. La police a interpellé au moins une personne. Ian a touché mardi l'ouest de Cuba, provoquant d'intenses inondations et endommageant des milliers d'habitations. Trois personnes ont perdu la vie. (Belga)