La police ouvre le feu sur une voiture rue de la Loi à Bruxelles

La police bruxelloise a ouvert le feu dimanche matin sur une voiture qui avait foncé sur un véhicule de police et aurait heurté un inspecteur de police. Le conducteur de la voiture, qui a été blessé, a pu être appréhendé, a indiqué à Belga le parquet de Bruxelles. En raison de l'incident, la rue de la Loi était partiellement fermée dimanche matin entre la rue des Deux Églises et la rue du Commerce.

"La police de Bruxelles a été appelée vers 06h00 ce matin pour une dispute dans une boîte de nuit", a expliqué la porte-parole du parquet de Bruxelles, Willemien Baert. "À l'arrivée des forces de l'ordre, un automobiliste a foncé sur un véhicule de police. La voiture aurait ensuite roulé en direction d'un inspecteur de police, qui a alors ouvert le feu."

La voiture a poursuivi sa route, mais a pu être arrêtée quelques instants plus tard, et le conducteur, blessé par balle au bras, a été emmené à l'hôpital. Informé des faits, le parquet a ouvert une enquête. "Nous avons dépêché sur les lieux un expert en balistique ainsi que le laboratoire de la police judiciaire fédérale", poursuit la porte-parole. "Un médecin légiste a également été désigné pour vérifier l'état de santé de la victime. Son pronostic vital n'est pas engagé. Toutes les personnes impliquées et les témoins éventuels seront interrogés, et toutes les images disponibles seront analysées. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident", a-t-elle conclu.