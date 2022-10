Un incendie s'est déclaré samedi soir devant les locaux de MolenGeek: "J'ai réussi à vider un extincteur en attendant les pompiers"

Les pompiers ont été appelés ce samedi soir vers 19h10, pour un feu de matelas en voie publique à Molenbeek-Saint-Jean, place de la Minoterie, devant les locaux de MolenGeek, nous informe Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Cet incendie a provoqué des dégâts (vitres brisées et fumée) dans un salon de coiffure au rez-de-chaussée. Les locaux de MolenGeek ne sont que très peu impactés, le feu ayant pris à l'extérieur.

Ibrahim Ouassari, cofondateur de cette association à but non-lucratif qui aide les jeunes à apprendre à se former aux nouvelles technologies depuis 2015, témoigne. Il était parti se chercher des sushis quand l'incendie a pris. "On m'a appelé et on m'a dit qu'il y avait un incendie devant nos locaux. J'avais passé la journée là-bas à travailler et je m'étais absenté juste quelques minutes pour m'acheter quelque chose à manger. J'ai réussi à vider un extincteur avant l'arrivée des pompiers. "

Ibrahim Ouassari a filmé l'intervention des pompiers et a posté sa vidéo sur Twitter.