M. Weyts retire l'agrément de quatre éleveurs d'animaux en Flandre pour des manquements

(Belga) Le ministre flamand du Bien-être animal, Ben Weyts, a annoncé dimanche le retrait de la reconnaissance de trois éleveurs d'animaux professionnels et d'un amateur après que des contrôles de son administration eurent révélé une série d'infractions à la législation.

Il s'agit des entreprises Falconsnest de Genk (Limbourg), Watervogels Vekemans de Duffel (province d'Anvers) et Meerle Dogs ainsi que de l'éleveur Puppy Paradise de Meerle (également en province d'Anvers). Il est également interdit aux propriétaires de déposer une nouvelle demande d'agrément dans les deux années à venir. "Quiconque ne peut pas héberger ou soigner correctement des animaux ne peut plus garder d'animaux", a expliqué M. Weyts (N-VA) dans un communiqué. Le bien-être animal est devenu une compétence régionale en 2014. Depuis lors, la Flandre a progressivement multiplié les inspections et alourdi les sanctions en cas d'infractions. Lors des inspections menées par l'administration auprès de ces quatre éleveurs, diverses infractions sont apparues. Les animaux n'étaient, par exemple, pas hébergés selon les normes minimales. Dans certains endroits, les inspecteurs ont constaté un manque de lumière du jour et de ventilation et les animaux n'avaient que peu ou pas accès à l'eau potable. "En Flandre, nous accordons à juste titre davantage d'attention au bien-être des animaux", a ajouté M. Weyts. "Grâce à la vigilance de notre Inspection et de la police locale, nous sommes en mesure d'intervenir en cas de besoin", a-t-il conclu. (Belga)