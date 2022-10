Charleroi présente sa première camionnette équipée pour le toilettage des animaux de compagnie des personnes précarisées

A Charleroi, la Société protectrice des animaux (SPA) et le CPAS ont présenté cette semaine le premier DogWash mobile du pays. C'est une camionnette équipée pour le toilettage des animaux de compagnie des personnes précarisées.

Victor est le tout premier chien à rentrer dans un DogWash mobile. L'espace est petit mais bien équipé. Shampoing, après-shampoing, produits antiparasitaires, il y a tout ce qu'il faut pour réaliser un toilettage complet. Une vingtaine de minutes plus tard, Victor est brossé et séché. Il a même eu droit à quelques massages. Cynthia n'avait pas eu l'occasion de laver son chien depuis un an. "Cela lui plaît", exprime-t-elle. Il a aussi droit à une consultation vétérinaire.

Certains propriétaires n'arrivent pas à assumer financièrement leur fidèle compagnon. Leur seule solution, parfois, est de s'en séparer. À Charleroi, le nombre d'abandons a explosé ces derniers mois. L'objectif est d'éviter d'en arriver là, mais aussi de renouer le contact avec ces personnes précarisées. "Il conjugue l'aspect social et le bien-être animal. C'est prendre soin des animaux de compagnie, des personnes les plus fragilisées, mais aussi, cela nous permet d'avoir une accroche pour aider ces personnes dans des projets de relogement, dans des projets de reprise de documents et de formation ou d'aide tout simplement" reconnaît Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi.

Le manque de proximité dans les grandes villes isole davantage les personnes fragilisées. Deux fois par mois, une remorque mobile donnera rendez-vous à celles et ceux dans le besoin. Le budget pour un tel projet s'élève à cinquante mille euros, et il est financé par la région wallonne.