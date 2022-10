Des sinistrés des inondations de juillet 2021 ont passé une journée à Plopsaco

Cela fait plus d'un an que des inondations dramatiques ont touché notre pays. Certaines victimes n'ont toujours pas retrouvé leur maison. Certaines associations leur proposent ce dimanche une journée de détente dans un parc d'attractions. 150 familles y participaient aujourd'hui.



Cela devait être une belle journée loin des soucis du quotidien, mais ironie du sort l'eau est à nouveau venu tout gâcher. Les participants à cette journée de détente au parc Plopsaco, le prennent avec philosophie. "On a l'habitude d'être trempés...", explique un des participants.



L'entrée est offerte par une association qui vient en aide aux sinistrés. Certains comme José n'ont toujours pas retrouvé leur maison. "On a beaucoup de problèmes encore en chemin. Des problèmes juridiques, un entrepreneur qui tombe en faillite, qui lâche les chantiers, les gens qui sont encore démunis de leurs maisons... Pour mon cas, c'est mon troisième déménagement", déplore le Liégeois.



Ils étaient 150 venus de quartiers inondés: "Cela nous fait du bien de nous retrouver", estime une femme. Ils garderont un bon souvenir de ce moment passé loin de chez eux.