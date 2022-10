Incendie dans un immeuble à appartements à Jambes: les pompiers évacuent des habitants bloqués sur leur balcon

Un incendie s'est déclaré ce dimanche en début d'après-midi à Jambes (Namur), dans un immeuble à appartements de la rue de la Poudrière. Arrivés, sur les lieux, les secours constatent que trois personnes sont coincées sur leur balcon. Les pompiers ont rapidement déployé leur auto-échelle pour les évacuer.

"Trois autres personnes ont été intoxiquées mais soignées sur place. Il y a donc six personnes secourues au total, mais aucune n'a dû être transportée à l'hôpital", nous a précisé le colonel Pierre Bocca, commandant de la zone de secours NAGE. "Il n'y a pas de blessé et le taux de monoxyde de carbone a été contrôlé. Une équipe est encore sur place pour l'évacuation des déblais et surveiller les lieux".

Les logements des habitants concernés ont été endommagés et ne sont plus habitables en l'état. "L'administration communale cherche des solutions pour les reloger", a expliqué le commandant de la zone NAGE.