Le Grand Hôpital de Charleroi va se doter d'une maison de ressourcement: c'est une première en Belgique (vidéo)

C'est une première en Belgique. Le Grand hôpital de Charleroi va accueillir une maison de ressourcement. C'est un endroit qui permet aux personnes atteintes d’un cancer, ainsi qu’à leurs proches, d’être accueillies, soutenues et mieux accompagnées face à la maladie.

Depuis 7 mois, Rita se rend plusieurs fois par semaine dans la maison "Mieux-être", de Charleroi. Un lieu qui porte bien son nom. Ici, elle peut parler avec des gens qui la comprennent. "Quand on parle avec des gens en dehors de cette maison, quelqu'un qui a un cancer a très difficile d'en parler. Et c'est encore tabou. Et ici tout le monde parle librement, quand ils ne se sentent pas bien."

Convaincus que l'architecture, la nature et le bien-être sont intimement liés et peuvent avoir un effet positif sur le parcours des patients, le Grand Hôpital de Charleroi a décidé de construire une nouvelle maison pour 2024, plus grande et mieux adaptée et surtout installée au milieu d'une structure végétale. Cet endroit sera à 2 pas du nouvel hôpital. Les soins proposés seront complémentaires à leur traitement.

Dr Vincent Verschaeve, oncologue au Grand hôpital de Charleroi: "L'exercice physique mais aussi la gestion du mental et du moral et la prévention par la nutrition et il y a aussi les soins du corps pour aussi ramener une meilleure qualité de vie...Tout cela permet de mieux tolérer le traitement. "

L'accès à la maison est gratuit pour tous les patients qui suivent des soins oncologiques et jusqu'à un an après la fin des traitements. Les activités qui y seront proposés coûteront 2 euros.

Cette maison coûtera 2 millions d'euros et sera financée grâce à des dons.