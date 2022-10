Une grève surprise à l'aéroport de Charleroi provoque des perturbations

Plusieurs témoins présents à l'aéroport de Charleroi ce dimanche après-midi ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour signaler une grève. "Grève du personnel de sécurité depuis environ 14h30. Ils ont empêché les passagers d’entrer. Depuis quelques minutes nous voyons enfin des passagers passer le contrôle de sécurité", nous a par exemple écrit Michel à 15h40.

L'une de nos équipes s'est rendue sur place et a constaté que le hall des départs était complètement rempli vers 16h.

Contactée par nos soins, la direction de l'aéroport confirme qu'une grève s'est déroulée dans l'après-midi, durant environ une heure. L'impact du mouvement de grogne est encore incertain. Il semblerait que des vols soient partis sans passager. Une information encore à confirmer. L'aéroport devrait donner plus de précisions prochainement.

L'avion n'était même pas parti qu'ils nous disaient déjà qu'on ne pouvait plus passer

Parmi les passagers qui devaient partir, c'est la déception. Nous avons interrogé Joséphine. La jeune femme devait partir à Timisoara, en Roumanie, dans le cadre de ses études de vétérinaire. "Franchement, à même pas 10 minutes près... à 14H on était là et l'avion n'était même pas parti qu'ils nous disaient déjà qu'on ne pouvait plus passer. Franchement c'est désolant. On a dû prendre un billet de Paris à Timisoara mardi. Sachant que je commençais les cours demain, lundi. Donc je rate ma pré-rentrée lundi et je rate tous mes travaux pratiques (TP) de mardi car le vol est à 20H. Je rate des TP importants. Il faut les rattraper, etc. Dès le début de l'année ça commence mal", nous a-t-elle confié.